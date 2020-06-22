Москва, , 23:01 — REGNUM Ещё 26 пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2 скончались за минувшие сутки в Москве. Об этом 22 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

У всех умерших был диагноз «пневмония» и положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. Общее количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом составило 3643 человека.

В оперативном штабе напомнили о необходимости оставаться дома при любых симптомах ОРВИ, не заниматься самолечением и в обязательном порядке вызвать на дом врача.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новом этапе снятия ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин.

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