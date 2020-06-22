Эр-Рияд, , 22:43 — REGNUM хадж к святым для мусульман местам в Мекке и Медине был отменён для паломников из-за рубежа в Саудовской Аравии. Об этом 22 июня сообщает телеканал Sky News Arabia.

Власти королевства заявили, что хадж состоится для ограниченного числа паломников, проживающих на территории страны. Хадж в текущем году, согласно лунному календарю, должен состояться в конце июля.

Ежегодно хадж совершают около трёх млн человек, из них два млн паломников приезжают в Мекку и Медину из-за рубежа. В настоящее время в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии закрыты многие мечети. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновились служения в Мечети Пророка в Медине. Заповедная мечеть в Мекке, в которой находится главная святыня ислама Кааба, до сих пор закрыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 157 тысяч. При этом суточный прирост подтверждённых случаев заражения составил 3379. Королевство до сих находится на первом месте по заболеваемости COVID-19 среди арабских стран.

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