Париж, , 22:43 — REGNUM Во Франции число погибших от коронавирусной инфекции за последние сутки составило 23 человека, 22 июня сообщает Agence France-Presse.

Суточное число смертей от заболевания во Франции остается низким все последние недели. Однако уже четыре дня число не поднималось выше 20, а 21 июня погибли всего семеро больных COVID-19.

Общее число погибших от COVID-19 с начала эпидемии во Франции составляет 29 663. В стране выявлено 197 008 случаев заболевания.

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