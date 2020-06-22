Екатеринбург, , 23:36 — REGNUM В Екатеринбурге определят порядок проведения «Царских дней» после 9 июля 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.

«Екатеринбургская епархия вместе с администрацией региона сейчас готовится к проведению Царских дней», —— уточнили в структуре.

В епархии выражают надежду на то, что будет соблюдена традиция проведения мероприятий. Ранее в РПЦ проводили в рамках «Царских дней» крёстный ход.

Как сообщало ИА REGNUM, «Царские дни» проводятся ежегодно в память об императоре Николае II, который отрёкся от престола, и о его семье.

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