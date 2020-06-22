Москва, , 22:20 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщает, что все наиболее популярные туристические направления внутри страны откроются для гостей из других регионов к началу июля. Об этом рассказала сегодня, 22 июня, глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, практически все популярные туристические направления внутри России открываются для граждан страны из других регионов к началу июля.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока», — сказала Догузова.

Также она напомнила, что в Краснодарском крае с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан и частично снят режим эпидемиологического контроля. Сняты ограничения на передвижение внутри региона.