Тегеран, , 08:23 — REGNUM 22 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в стране за последние 24 часа умерли 119 иранцев от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь отметила, что с учетом 119 новых смертей общее число погибших возросло до 9742 человек. «За последние 24 часа было обнаружено 2573 новых случая заражения COVID-19, при этом 1319 человек были госпитализированы», — подчеркнула Лари.

По её словам, в общей сложности 207 525 иранцев заразились COVID-19, при этом 166 427 из них были выписаны из больниц и выздоровели от этого заболевания. «Около 2898 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь иранского министерства здравоохранения.