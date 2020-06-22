Варшава, , 22:09 — REGNUM Польская студия CI Games анонсировала игру Sniper Ghost Warrior Contracts 2, которая станет продолжением популярной серии. Об этом 22 июня сообщил портал DSOGaming.

Разработчики планируют выпустить игру на платформе ПК осенью 2020 года, они отметили, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет на консолях текущего поколения и пока у них нет планов на портирование игры на PS5 и Xbox Series X.

Издание отмечает, что, таким образом, пока нельзя сказать, появятся ли в будущем в ПК-версии графические улучшения, добавленные в рамках этого портирования. К сожалению, студия пока не сообщила другие подробности о проекте.

О том, что CI Games работает над новой игрой Sniper Ghost Warrior глава студии Марек Тимински сообщил в марте 2020 года. тогда он заявил, что разработка игры «идёт полным ходом».

Читайте ранее в этом сюжете: Дуэли снайперов: в игре Sniper Ghost Warrior Contracts появился мультиплеер