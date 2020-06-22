Тбилиси, , 21:47 — REGNUM Грузия будет открывать границы и возобновлять прием иностранных туристов осторожно и поэтапно, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан в условиях распространения коронавируса. Об этом шла речь на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось 22 июня под руководством премьера Георгия Гахарии.

Члены совета приняли решение о распространении на туристический транспорт тех регуляций и правил, по которым осуществляется движение междугороднего транспорта. Это должно предотвратить распространение вируса и сохранить высокий уровень контроля над ним, которого добилась Грузия, говорится в сообщении о заседании совета, которое распространяет пресс-служба правительства.

На заседании было отмечено, что ранее Грузия провела переговоры с Израилем и рядом стран ЕС и даже достигла с ними соглашения о возобновлении международного сообщения и туризма, но в связи с ухудшением эпидситуации в этих странах и Израиль и ряд стран Евросоюза отложили открытие международного туризма и международных границ для государств — не членов союза.

В правительстве Грузии заявляют, что будут внимательно следить за ситуацией в странах ЕС, а решение о возобновлении международного туризма примут в зависимости от этой ситуации.

Напомним, что ранее Грузия собиралась открыть границы для иностранных туристов с 1 июля, а одной из первых стран, с которой она должна была возобновить сообщение, назывался Израиль.