Иерусалим, , 21:20 — REGNUM Решение об увеличении размера штрафа за отсутствие медицинской маски приняло правительство Израиля. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху провёл заседание кабинета министров по вопросам, связанным с угрозой распространения коронавируса. На заседании обсуждался ряд шагов, которые следует предпринять для улучшения эпидемиологической обстановки в стране и вероятный сценарий.

В ходе заседания был принят ряд решений, вступающих в силу немедленно. В частности, были повышены штрафы за отсутствие медицинских масок до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей), ранее штраф составлял 200 шекелей. Также будет проведена проверка в так называемых потенциальных зонах ограниченного доступа и ряд мероприятий по защите групп риска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле.

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