Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Более девяти миллионов случаев заражения выявлено в мире. Об этом 22 июня свидетельствуют данные мониторинга, который проводит на основе официальных данных Университет Джонса Хопкинса.

На настоящий момент в мире подтверждено 9 003 042 случая заражения коронавирусной инфекцией. Самое большое число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в США, здесь их 2 289 168. На втором месте Бразилия, где насчитывается 1 083 341 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, на третьем Россия с 591 465 выявленных случаев заражения, затем Индия (425 282 случаев) и Великобритания (306 761 случаев).

Среди людей с подтверждённым коронавирусом скончались 469 122 человека, выздоровели 4 463 969 человек. Больше всего случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США — 120 044 человек. На втором месте по количеству погибших Бразилия, здесь их 50 591 человек, на третьем месте Великобритания, здесь среди людей с выявленным заражением коронавирусом погибло 42 732 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Африке количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 300 тысяч человек.

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