Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило в США отметку в 120 тыс., сообщает 22 июня университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

По данным университета, всего в США зарегистрировано свыше 2,28 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по числу смертей от COVID-19 и по масштабам распространения эпидемии.

Кроме них, в первую пятерку стран с наибольшими последствиями пандемии входят Британия, Италия, Испания и Франция.

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