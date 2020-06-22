Женева, Швейцария, , 20:41 — REGNUM В большинстве стран мира основные услуги в сфере медицинской помощи из-за пандемии коронавируса начали предоставляться не в полном объеме, сообщил 22 июня на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, к таким выводам специалисты ВОЗ пришли на основании данных опроса, проведенного этой международной структурой.

«ВОЗ недавно провел опрос в 82 странах для оценки влияния пандемии на основные медицинские услуги. Более половины из 82 стран ограничили или приостановили как минимум одну из медицинских услуг, например, амбулаторное или стационарное лечение, а также общий уход», — заявил Гебрейесус.

Он отметил, что в 75% из участвовавших в опросе стран сообщили о полном или частичном прекращении стоматологических и реабилитационных услуг.

В более чем 50% стран прекратили помощь больным с психическими расстройствами, дородовое наблюдение беременных и диагностику раковых заболеваний. Кроме того, отмечено ограничение медицинских услуг больным детям.

Две трети опрошенных стран отметили сбои в работе прививочной системы, диагностировании и лечении неинфекционных заболеваний, в услугах по планированию семьи и предупреждению беременности.

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