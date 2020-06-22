Иерусалим, , 20:34 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 21 008, сообщили 22 июня в израильском минздраве.

За сутки показатель увеличился на 274, один человек умер, так что количество летальных исходов достигло 307.

Количество активных случаев заражения в Израиле сейчас 4940, причём 45 больных находятся в тяжёлом состоянии. Число излечившихся пациентов с COVID-19 достигло 15 761.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в Израиле за сутки число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 выросло на 101.

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