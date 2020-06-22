Баку, , 20:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 13 207, сообщили 22 июня в азербайджанском правительстве.

За сутки в стране выявлено ещё 478 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Число излечившихся достигло 7168, причём за последние сутки — 369. На данный момент продолжают лечение 5878 человек.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Азербайджане составляет 1,22%. Республика по числу заболевших коронавирусной инфекцией занимаем 56-е место в мире.

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