Афины , 22 июня 2020, 20:01 — REGNUM Ещё 21 заразившийся коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Греции, сообщили 22 июня в минздраве страны.
Число заболевших с диагнозом COVID-19 достигло в Греции 3287, летальных исходов 190, выздоровевших 1374. Продолжают лечение 1723.
Летальность среди пациентов с COVID-19 в Греции составляет 5,78%. Страна находится на 91-м месте в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
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