Москва, , 20:05 — REGNUM Депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) признана организатором незаконного митинга и оштрафована. Соответствующее решение 22 июня принял Никулинский районный суд Москвы.

Суд определил, что Енгалычева нарушила статью 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сама депутат, речь идёт о событиях, которые произошли 18 февраля рядом с площадкой строительства дома по адресу Мичуринский 30б. Енгалычева утверждает, что проводила в этом месте встречу с избирателями. Однако представители правоохранительных органов пришли к другому выводу и составили на парламентария протокол за организацию несанкционированной массовой акции.

«18 февраля в вечернее время я с жителями проводила прием граждан как депутат Мосгордумы, на что имеют право. На нем я приняла целый ряд обращений, на основании которых на следующий день направила целый ряд запросов», — сказала Енгалычева.

Во время мероприятия двое неизвестных пронесли плакаты. На этом основании встреча была признана публичной акцией. Депутат уверена, что граждане, развернувшие плакаты, были провокаторами. Тем не менее суд назначил Енгалычевой наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Депутат считает приговор несправедливым и намерена обжаловать его в вышестоящей инстанции.

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