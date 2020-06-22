Москва, , 19:25 — REGNUM Главным препятствием для развития продаж услуг российских IT-компаний в мире являются налоговые трудности и перемещением товаров через границу. Об этом заявил интернет-омбудсмен, член федерального политсовета «Партии Роста» Дмитрий Мариничев.

«До сих пор основным тормозом развития продаж услуг наших компаний на международном рынке являются сложности с налогами и перемещением товаров и услуг через границу. Нужно сделать процесс покупки пользователями из Европы или Америки ИТ-продуктов российского производства понятным и привычным для них. А это предполагает пересмотр требований валютного контроля, банковского эквайринга, упрощение других процедур для наших компаний, работающих на внешнем рынке», — сказал Мариничев.

По его словам, одним из решений данной проблемы может стать разработка виртуального шлюза, который мог бы упростить систему заключения контрактов иностранных фирм с российскими коллегами.