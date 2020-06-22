Мурманск, , 19:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявил благодарность 19 мурманским врачам, работающим с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, глава государства отметил их профессионализм и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга.

В списке награжденных — помощники врачей, врачи, заведующие отделениями и заместители главных врачей мурманских медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области было выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них — в областной столице.

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