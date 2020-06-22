Вашингтон, , 19:21 — REGNUM В нескольких американских штатах зафиксирован быстрый рост числа новых заражений коронавирусом, но угрозы второй волны эпидемии сейчас нет, заявил 22 июня в эфире телеканала Си-эн-би-си глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По его словам, «в 37 штатах практически нет проблем, в 13 штатах есть очаги заражения».

Очаги эпидемии отмечены в Аризоне, Неваде, Орегоне, Северной Каролине, Техасе и Флориде.

«Мы уже знаем, как решать такие проблемы. Никакой второй волны не предвидится», — заявил Кадлоу.

Он пояснил, что в США «показатели смертности продолжают снижаться», а восстановление экономики идёт быстрее, чем ожидалось.

Относительно повторного введения санитарных ограничений из-за пандемии Кадлоу заявил, что такие решения должны принимать местные власти.

как сообщало ИА REGNUM, в США зарегистрировано свыше 2,2 млн фактов заражения коронавирусом, а в списках жертв эпидемии числится более 119 тыс. умерших от COVID-19.

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