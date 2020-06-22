Москва, , 19:17 — REGNUM Мещанский суд Москвы назначил административный арест активисту Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба суда.

Верзилов известен как участник (по другой информации — продюсер) феминистской панк-рок-группы Pussy Riot и издатель интернет-СМИ «Медиазона». Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.

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Как сообщало ИА REGNUM, Петра Верзилова задержали утром 21 июня. Правоохранительные органы провели в его квартире обыск, а самого активиста допросили. После того, как участник Pussy Riot вышел на улицу после допроса, у него случился конфликт с прохожим. Вмешалась полиция, на Верзилова составили протокол за мелкое хулиганство.

Верзилов много раз оказывался в центре скандалов. Среди запоминающихся эпизодов — появление на поле матча чемпионата мира по футболу в России в полицейской форме, а также странная история с отравлением.