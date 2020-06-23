Москва, , 07:04 — REGNUM С 23 июня в Москве начинается новый этап смягчения санитарно-эпидемиологических ограничений. Решение об этом принял мэр Москвы Сергей Собянин.

На новом этапе послаблений открываются кафе и рестораны (ранее были открыты лишь уличные веранды), начнут принимать посетителей фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы. Также снимаются ограничения на работу библиотек и детсадов, открываются для посещения места массового пребывания горожан, возобновляют деятельность турагентства.

В столице остаются закрытыми кинотеатры, концертные площадки, по-прежнему нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, туристические экскурсии. Остаётся в силе и масочно-перчаточный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарные ограничения в Москве были введены в связи с распространением коронавируса.