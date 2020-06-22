Москва, , 19:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин хотел бы снять абсолютно все введённые в городе ограничения. Об этом он написал в своём личном блоге 22 июня.

«Лето, жара, период каникул и отпусков — хочется отдохнуть, сводить куда-нибудь детей. Не просто погулять, но и получить заряд положительных эмоций. И поэтому главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в «довирусные» времена царила на городских улицах и площадях?» — написал Собянин.

Этими словами он, по всей видимости, попытался повторить актуальные запросы москвичей. Однако дать на них чёткие ответы он не смог. Вместо сроков Собянин указал, что снятие оставшихся ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

«Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией. Мы по-прежнему будем действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии», — написал Собянин.

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