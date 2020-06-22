Гай, Оренбургская область, , 19:02 — REGNUM В Гае Оренбургской области зажёгся Вечный огонь. Церемония прошла 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

В открытии Вечного огня приняли участие мэр Олег Папунин, глава городского Совета депутатов Фарит Минивалеев и другие лица. К мемориалу были возложены цветы. А к памятному знаку под названием «Выстоявшим и победившим, мёртвым и живым» возложили венки.

Как сообщало ИА REGNUM, 79 лет назад Германия напала на СССР. 22 июня ежегодно отмечается День памяти и скорби.