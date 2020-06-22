Киев, , 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.

Об этом Зеленский сообщил 22 июня в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — сказал украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не планирует приглашать Зеленского на парад Победы, который будет проведен в Москве 24 июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса парад Победы в 2020 году был перенесен с традиционной даты 9 мая на 24 июня. Отметим, что именно 24 июня в 1945 году был проведен первый военный парад в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.

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