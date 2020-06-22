Магнитогорск, Челябинская область, , 18:51 — REGNUM

В Челябинской области двое жителей Магнитогорска осуждены за незаконный оборот более семи килограммов наркотиков. Приговор вынес облсуд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Граждане покушались на незаконный сбыт нарковеществ. По данным следствия и суда, это произошло в ноябре 2018-го — феврале 2019 года. Двое мужчин по договорённости с неизвестным лицом ездили в Московскую область и привозили оттуда наркотики.

В феврале 2019 года их поймали сотрудники ФСБ. У них изъяли более 7 кг вещества. Одному суд назначил 12 лет в колонии строгого режима, а второму 13 лет. Также с них взыщут штраф в сумме 250 тыс. рублей.