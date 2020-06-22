Москва, 22 июня 2020, 18:49 — REGNUM С 23 июня в Москве учреждения соцзащиты населения вернутся к обычному режиму работы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.
Также глава столицы объявил о полном восстановлении работы мест отдыха и возможностях для граждан использовать в полной мере городскую инфраструктуру.
«И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры», — отметил Собянин.
Как сообщало ИА REGNUM, с 23 июня в Москве вводится очередной этап снятия ограничений.
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