Салехард, , 18:40 — REGNUM На Ямале до 1435 увеличится число коек для «ковидных» пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Вирус активно циркулирует в городах восточной части Ямала. Поэтому нам необходимо увеличивать число коек и создавать необходимый резерв», — пояснил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Сложная ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся в Новом Уренгое. Всего за время пандемии здесь на 22 июня заражены SARS-CoV-2 1380 человек, из них выздоровели — 251. В городе создали 80 дополнительных мест для «ковидных» больных на базе двух стационарных отделений центральной городской больницы. Всего в муниципалитете развернуто 611 мест для больных с COVID-19 .

Дополнительные койки для «ковидных» пациентов развёрнуты в других крупных очагах заражения коронавирусной инфекцией на Ямале: в Муравленко — 32 новых места, Ноябрьске — 35, Губкинском — 35.

Всего за время пандемии в ЯНАО на 22 июня подтверждён 4271 случай заражения коронавирусом.