Салехард, 22 июня 2020, 18:40 — REGNUM На Ямале до 1435 увеличится число коек для «ковидных» пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Сложная ситуация с коронавирусной инфекцией остаётся в Новом Уренгое. Всего за время пандемии здесь на 22 июня заражены SARS-CoV-2 1380 человек, из них выздоровели — 251. В городе создали 80 дополнительных мест для «ковидных» больных на базе двух стационарных отделений центральной городской больницы. Всего в муниципалитете развернуто 611 мест для больных с COVID-19 .
Дополнительные койки для «ковидных» пациентов развёрнуты в других крупных очагах заражения коронавирусной инфекцией на Ямале: в Муравленко — 32 новых места, Ноябрьске — 35, Губкинском — 35.
Всего за время пандемии в ЯНАО на 22 июня подтверждён 4271 случай заражения коронавирусом.