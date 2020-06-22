Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM У 2,5% людей, которых обследовали на коронавирус в Свердловской области, подтверждён факт заражения. Цифры по количеству тестирований предоставили в оперштабе региона.

По данным на 22 июня 2020 года, было обследовано 444 334 человека. Вирус нашли лишь у 11 129 пациентов (2,5%).

За минувший день врачи обследовали 6868 человек. Для этого проведено 7342 исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили режим самоизоляции по 29 июня 2020 года.