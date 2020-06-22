Москва, , 18:29 — REGNUM Динамика распространения коронавируса в Москве в период с 15 по 22 апреля пошла на убыль. Об этом 22 июня в своём блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Должен сказать, что результаты прошедшей недели очень позитивные. По сравнению с неделей 8−14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%», — написал мэр.

Также Собянин напомнил, что 20 июня впервые за два с половиной месяца в Москве было зафиксировано менее тысячи новых случаев заражения коронавирусом. К тому же примерно на 15% снизилось и среднее число госпитализаций. Их количество — всего 501 пациент в день.

«Количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7 тыс. человек, что позволило принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения больных COVID-19», — отметил Собянин.

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