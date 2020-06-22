Париж, , 18:13 — REGNUM Disneyland в Париже возобновит свою работу после закрытия в связи с пандемией коронавируса с 15 июля. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба парка.

Администрация парка отметила, что все сотрудники Disneyland с нетерпением ждут возможности встретиться со своими гостями. Уточняется, что на территории парка будет введён ряд профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Число посетителей, находящихся одновременно на территории парка будет ограничено.

Администрация Disneyland попросила посетителей приобретать билеты заранее. В парке будет полностью отменено общение детей с аниматорами, услуги по нанесению грима и ряд других. На аттракционах, а также в кафе и при посещении шоу будет соблюдаться правило сохранения безопасной дистанции.

Напомним, тематический парк Disneyland закрылся для посетителей 15 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе Франции к новому этапу отмены карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция приступила к новому этапу отмены карантина