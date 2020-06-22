Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, вечером 20 июня у дома 31 по улице Тепловозная, недалеко от станции метро «Рыбацкое», несколько молодых людей напали на 29-летнего мужчину и 31-летнюю беременную женщину. Агрессоры нанесли музыкантам множественные удары кулаками и ногами по голове и туловищу. По предварительной версии, конфликт произошел из-за репертуара, юным хулиганам не нравилась музыка, которую играл музыкант.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений.

Совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении преступления задержаны четверо молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

«В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения», — уточнили в ведомстве.

Идет выяснение всех обстоятельств, а также на установление причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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