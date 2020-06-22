Москва, , 17:59 — REGNUM Следственный комитет России по Москве проверит органы опеки на халатность после сообщений о том, что мать заперла в квартире четверых детей без еды и уехала на дачу. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по столице.

Проводится доследственная проверка, «в рамках которой следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК РФ («Халатность»)», — отметили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Следствие просит передать дело из полиции в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция обнаружила в квартире в Москве четверых детей, самому старшему из которых — 13 лет. По словам детей, мать заперла их, не оставив еды, а сама уехала на дачу. Несколько дней дети пытались выбраться из квартиры, но не смогли этого сделать. На крики о помощи пришли соседи, которые и вызвали полицию. В отношении женщины проводится проверка, ее личность установлена, она вернулась домой. Дети были госпитализированы для обследования.

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