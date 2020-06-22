Мурманск, , 17:54 — REGNUM Мурманские власти определили правила проведения парада Победы в непростой эпидемиологической обстановке.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, к участию в мероприятии будут допущены не все.

«При проведении военных парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе-герое Мурманске и столице Северного флота — Североморске участие несовершеннолетних детей исключено. Почетные гости праздника — ветераны и все участники торжественного парада предварительно пройдут тестирование на коронавирус, а 24 июня — обязательную термометрию. Также в день проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры. После размещения участников на трибуне с соблюдением социальной дистанции (в шахматном порядке) маски разрешается снять», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские врачи обращались к губернатору с просьбой провести парад Победы в закрытом режиме из-за риска массового заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Однако власти региона не запретили населению участие в мероприятии, а лишь рекомендовали посмотреть действие в прямом эфире. Трансляция парада будет организована сразу на нескольких площадках.

Напомним, за минувшие сутки в Мурманской области выявлено 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 50 из них — в Мурманске.