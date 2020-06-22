Екатеринбург, , 17:56 — REGNUM Почти половина скончавшихся от новой коронавирусной инфекции свердловских пациентов являлись старше 70 лет. Об этом заявила главный внештатный специалист-патологоанатом регионального минздрава Юлия Игумнова.

По словам Игумновой, 48% умерших от COVID-19 в области — старше 70 лет. 30% скончавшихся — старше 80 лет.

«Действительно, чаще погибают люди старшего возраста», — передаёт слова специалиста департамент информполитики.

Мужчин и женщин умирает почти одинаковое число. У половины умерших заболевших до 70 лет имелись тяжелые сопутствующие заболевания (ожирение, бронхиальная астма, сахарный диабет).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области от COVID-19 умер 71 пациент.