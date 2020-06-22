Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда. Об этом 22 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Им [родителям] не нужны деньги убийцы их дочери», — сказала адвокат.

Также собеседница агентства отметила, что официально к родителям Анастасии Ещенко никто из представителей Соколова не обращался и свою помощь не предлагал.

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"Они ничего официально не предлагали. Родители Соколова не связывались, и, кстати, представители института (истории СПбГУ) также на связь с родителями не выходили, даже когда они приезжали в университет, никто не вышел», — добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что родители убитой девушки могут подать к Соколову иск на возмещение морального вреда в размере не менее 10 млн рублей.

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Позже бывший адвокат обвиняемого заявлял, что такой суммы у его доверителя нет, но он готов оказать им любую материальную помощь, поскольку признаёт свою вину.

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Напомним, дело Олега Соколова в настоящий момент слушается Октябрьским районным судом на базе Санкт-Петербургского городского суда. Следующее слушание состоится 29 июня.

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