Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM До конца 2020 года, который объявлен в России Днем памяти и славы, в Свердловской области пройдут десятки мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Часть событий с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки была проведена в онлайн-режиме, однако наиболее крупные и зрелищные мероприятия перенесены на более поздний срок, когда появится возможность организовать их в традиционном формате.

В частности, по данным министерства образования и молодежной политики, планируется проведение Областного кадетского бала и студенческой этнографической экспедиции. Пока же работа, связанная с патриотическим воспитанием, ведется с использованием современных технологий. Например, в завершении учебного года для школьников региона был проведен тематический классный час онлайн. Кроме того, в рамках акции #ОкнаПобеды с участием школьников региона было оформлено порядка 35 тысяч окон. В День памяти скорби в Свердловской области состоялась традиционная патриотическая акция «Свеча памяти», а в 14.15 жители региона почтили память герое Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Вопрос патриотического воспитания, конечно, является одним из приоритетных. На сегодняшний день созданы все условия для реализации государственной политики в области патриотического воспитания. Если раньше мы связывали патриотизм только с людьми в форме, то сейчас время показало: героями могут быть врачи, учителя, родители, волонтеры. Их не учили, не готовили специально к той ситуации, которая сложилась, но они успешно справляются с задачами. Это ли не патриотизм», — отметил заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

Активное участие в работе по патриотическому воспитанию безусловно принимают учреждения культуры, которые готовят музейные выставки и передвижные экспозиции, культурно-просветительские мероприятия, отдельный крупный блок — это мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и увековечиванию памяти героев.

В День памяти и скорби учреждения культуры и портал «Культура Урала. РФ» представили на своих сайтах наиболее трогательные и яркие проекты, приуроченные к 75-летию Победы. Так, на сайте мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» представлена экспозиция «Память поколений», объединившая лучшие полотна в жанре соцреализма. В онлайн-формате 24 июня пройдет презентация выставки «Николай Кузнецов. Герои не умирают».

Кроме того, в региональном Минкультуры отметили, что часть мероприятий перенесена. В частности, планируется проведение фестиваля «Салют Победы», киномарафона «Победный марш», в ходе которого уральцы смогут увидеть лучшие фильмы о войне, в октябре предполагается открытие музея «Свердловск: говорит Москва», посвященного работе легендарного советского диктора Юрия Левитана.

Кроме того, в ноябре в рамках Года Е.П. Родыгина в Свердловской области, в ноябре будут подведены итоги регионального фестиваля «Рябиновый вальс».

«Также ведется работа по реализации комплексной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области». Безусловно, программа интересна и актуальна для нас, как для полиэтнического региона. И здесь аспект патриотизма, формирования патриотических чувств граждан, идет в первую очередь через осознание своей культурной идентичности, культурного кода. Разделы этой программы определены включают мероприятия, связанные с празднованием главных государственных праздников — таких, как День России, День народного единства. Также эта программа отражает поддержку малочисленных коренных народов Свердловской области, в частности народа манси, и мероприятия по укреплению самобытной казачьей культуры», — сказала первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Отметим, что в 2019 году на мероприятия, направленные на патриотическое воспитание, было выделено 30 миллионов рублей. В 2020 году объем финансирования сохранен.