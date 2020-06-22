Рига, , 17:44 — REGNUM За истекшие сутки в Латвии не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, медики провели 1163 тестов, с начала пандемии их число составило 139 024. Всего в Латвии выявили 1111 случаев заражения коронавирусом, а официальное выздоровление подтверждено в 903 случаях. В стране от COVID-19 скончались 30 человек.

В стационарах находятся девять пациентов, у одного болезнь COVID-19 протекает в тяжёлой форме.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 9 июня в Латвии действовал режим чрезвычайной ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.