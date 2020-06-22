Севастополь, 22 июня 2020, 17:40 — REGNUM В течение ближайшей недели на пляже парка Победы в Севастополе закончат демонтаж всех конструкций. Об этом 22 июня на заседании местного правительства заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Он также добавил, что на пляже размещено 20 табличек о запрете купания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местный департамент городского хозяйства должен немедленно приступить к подготовке пляжа парка Победы к официальному приёму отдыхающих, в частности, выставить там спасателей.
Читайте ранее в этом сюжете: На пляже парка Победы в Севастополе выставят спасательные посты