Севастополь, , 17:40 — REGNUM В течение ближайшей недели на пляже парка Победы в Севастополе закончат демонтаж всех конструкций. Об этом 22 июня на заседании местного правительства заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«На этой неделе мы закончим демонтаж всех конструкций, которые там стоят. На сегодняшний день они ограждаются и демонтируются полностью», — отметил Горлов.

Он также добавил, что на пляже размещено 20 табличек о запрете купания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местный департамент городского хозяйства должен немедленно приступить к подготовке пляжа парка Победы к официальному приёму отдыхающих, в частности, выставить там спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: На пляже парка Победы в Севастополе выставят спасательные посты