Кишинёв, , 17:38 — REGNUM За сутки число COVID-19 в Молдавии выросло на 163, сообщили 22 июня в минздраве страны.

В итоге общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Молдавии достигло 14 363, летальных исходов среди пациентов этой категории — 480, число излечившихся — 8019.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 июня молдавский премьер-министр Ион Кику заявил, что в стране могут снова продлить введённый на фоне пандемии режим ЧП.

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