Ростов-на-Дону, , 17:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону после карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, откроют кардиохирургический центр областной клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 22 июня.

«Кардиохирургический центр действительно был закрыт на карантин. В ближайшее время будет осуществлять деятельность в штатном режиме», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая в Ростове-на-Дону на карантин были закрыты три отделения больницы скорой медицинской помощи — отделение 3-й кардиологии, отделение урологии и отделение хирургии. В отделении нейроонкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону ранее также действовал карантин.