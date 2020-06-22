Севастополь, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Департамент городского хозяйства Севастополе должен немедленно приступить к подготовке пляжа парка Победы к официальному приёму отдыхающих. Об этом 22 июня на заседании правительства города заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, на второй день после открытия купального сезона в Севастополе на посетителей пляжа в районе парке Победы упал навес. В результате происшествия пострадала женщина, она получила черепно-мозговую травму.
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