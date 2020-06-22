Севастополь, , 17:38 — REGNUM Департамент городского хозяйства Севастополе должен немедленно приступить к подготовке пляжа парка Победы к официальному приёму отдыхающих. Об этом 22 июня на заседании правительства города заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Получается, вы пляж де-факто не закрыли, доступ оставили, а теперь делаете вид, что он не работает. Не пойдёт так. Спасатели чтобы с сегодняшнего дня там появились, и пробы воды надо оперативно взять», — заявил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на второй день после открытия купального сезона в Севастополе на посетителей пляжа в районе парке Победы упал навес. В результате происшествия пострадала женщина, она получила черепно-мозговую травму.

Читайте также: Власти Севастополя открестились от аварийного пляжа