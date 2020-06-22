Оренбург, , 17:32 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 22 июня возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь», который находится на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Паслер присоединился к прошедшей по всей России минуте молчания. Напомним, она прошла впервые и началась ровно в 12:15 мск — в то же самое время, когда к гражданам и гражданкам Советского Союза обратился наркоминдел СССР Вячеслав Молотов.

Кроме того, вечером 21 июня многие жители Оренбуржья принесли к Вечному огню свечи. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня отмечается День памяти и скорби.