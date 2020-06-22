Севастополь, , 17:30 — REGNUM У двух медработников севастопольской горбольницы №1 подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 22 июня на заседании правительства города сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

«У нас выявили коронавирус у медицинского сотрудника в первой городской больнице, в отделении офтальмологии, и ещё у одного в отделении урологии. Источник заражения не выявлен, Роспотребнадзор продолжает расследование», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе у одного гражданина подтвердили положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в городе у 209 человек выявили новую инфекцию.

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