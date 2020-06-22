Балашиха, Московская область, 22 июня 2020, 22:05 — REGNUM В подмосковной Балашихе к памятнику павшим воинам и Вечному огню весь день приносят цветы. Многие приходят семьями, приводят маленьких детей. Как отмечают жители, историю в школах сейчас часто преподают не совсем в том виде, в котором следовало бы, поэтому некоторые вещи детям могут рассказать только дома и только показав на личном примере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юное поколение
Юное поколение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свежие цветы у памятника защитника Отечества
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свечи и цветы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вечный огонь
Вечный огонь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сохранение памяти о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны
Сохранение памяти о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Города-герои
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Одесса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Помимо жителей, желающих почтить память погибших воинов, у памятника в течение дня собирались и представители организованных групп областных ветеранских организаций. Так, к Вечному огню пришли представители «Детей войны», в которые входят жители, родившиеся в период 1928—1945 годов. По словам членов организации, важно, чтобы современные дети не забывали историю, поэтому они стараются чаще общаться со школьниками и больше рассказывать о тех трудностях, с которыми сталкивались люди в годы Великой Отечественной войны, так как в школах этому аспекту сейчас уделяется меньше внимания.

Жители Балашихи пришли почтить память погибших
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Возложение цветов у Вечного огня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Слова благодарности защитникам Родины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мы помним
Мы помним
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Балашихинское отделение Московской областной региональной общественной организации «Дети войны». Фото на память
Балашихинское отделение Московской областной региональной общественной организации «Дети войны». Фото на память
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дети войны, рожденные 1928-1945 гг
Дети войны, рожденные 1928-1945 гг
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Общественная организация Дети войны
Общественная организация Дети войны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Они так интересуются! Аж глазки горят, как они интересуются!» — поделился впечатлением от общения с детьми 82-летний Михаил Андреевич.

Также «Дети войны» отметили, что расстроены отменой праздничных мероприятий 22 июня, но понимают, что ограничения связаны с угрозой распространения SARS-CoV-2. Сегодня они самостоятельно собрались у Вечного огня, вспомнили погибших, возложили цветы и спели песни военных лет.

Семья возлагает цветы у Вечного огня
Семья возлагает цветы у Вечного огня
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юное поколение
Юное поколение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM