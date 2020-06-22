Москва, 22 июня 2020, 17:25 — REGNUM В годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая Гвардия Единой России» провела порядка 100 акций и мероприятий в 76 регионах России, в них приняли участие свыше тысячи человек.
Активисты в городах России провели акцию «Свеча памяти», более 200 тысяч зажженных свечей были выложены в картины памяти Великой Отечественной войны — неизвестный солдат, комбат и Родина Мать. Мероприятия были организованы на главных площадях и мемориальных комплексах. Также в ряде городов России была организована Всероссийская минута молчания, активисты просили пешеходов и водителей автомобилей принять участие, для этого необходимо будет заглушить все звуки и остановиться под транслируемый звук метронома.
В преддверии памятной даты молодогвардейцы также запустили тематический общественный транспорт, в Тамбове курсирует автобус, а в Бурятии трамвай. Внутри транспорта расклеены фотографии героев войны с описанием их историй военных лет, а на спинках посадочных мест размещены QR-коды, по которым каждый желающий сможет бесплатно скачать и просмотреть исторические материалы о Великой Отечественной войне. Во время поездки по громкой связи транслируются воспоминания ветеранов из книги МГЕР «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня «Молодая Гвардия Единой России» в регионах России намерена организовать дворовые концерты и праздничные шествия в честь ветеранов и тружеников тыла.
В рамках акции активисты подарят музыкальный вечер для ветеранов и жителей дома, устроят праздничный марш и покажут кадры первого военного парада Победы 1945 года.