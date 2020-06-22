Севастополь, , 17:22 — REGNUM С 22 июня в Севастополе в плановом режиме заработали поликлиники, работу медучреждений удалось организовать без больших очередей. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Александр Кулагин.

«В городе заработали поликлиники в плановом режиме. В медучреждениях, которые у нас в ремонте, есть небольшие очереди, но они регулируемые — на улице Ерошенко и в поликлинике №4. В детских поликлиниках очередей нет», — отметил чиновник.

По его словам, выписка рецептов по-прежнему ведётся дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июня в городе-герое в плановом режиме заработали детские сады, однако неправильная организация утренней проверки температуры у детей спровоцировала на входе в дошкольные учреждения большие очереди.

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