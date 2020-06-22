Москва, , 18:38 — REGNUM В Москве с 23 июня будет снят ещё ряд ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом в своём блоге 22 июня написал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что перед тем, как снимать ограничения, вновь была проанализирована текущая ситуация с распространением коронавируса, а также взвешены все за и против.

«Посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе», — написал Собянин.

В этот день, как и планировалось ранее, возобновят работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Также восстановится навигация по Москве-реке, будут отменены ограничения на работу библиотек и детских садов.