Москва, , 17:17 — REGNUM Начальник районного отдела МВД по Курской области Дмитрий Борзенков арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Решение принял 20 июня Лефортовский суд Москвы, сообщила сегодня, 22 июня, пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Сообщается, что постановление Лефортовского суда Москвы от 20 июня в отношении Дмитрия Борзенко, занимающего должность начальника районного отдела МВД по Курской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 августа.

В настоящее время, в связи с задержание Борзенко руководство МВД по Курской области проводит проверку отдела полиции. По результатам проверки Борзенков будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.