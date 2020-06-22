Чебоксары, , 17:13 — REGNUM В Чебоксарах в рамках акции «Молодёжь против наркотиков» транспортная полиция организовала для школьников и студентов видеоконсультацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что видеовстреча прошла «в целях профилактики» наркомании, «продвижения идеи здорового образа жизни и формирования негативного отношения к вредным привычкам в молодёжной среде». Также для молодёжи был подготовлен дайджест о видах уголовной и административной ответственности за совершение наркопреступлений.

Участниками встречи стали воспитанники Чувашского кадетского корпуса ПФО, а также студенты экономико-технологического колледжа и сельскохозяйственной академии. Акция организована Чувашским линейным отделом МВД на транспорте совместно с общественным советом.

Между тем, правоохранители отмечают, что молодёжь идёт на наркопреступления, соблазнившись обещаниями «лёгкой подработки». По данным МВД по Чувашии, в 2019 году по сравнению с 2018 годом число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, выросло на 4,9%. Рост произошёл за счёт наркопреступлений: за год прирост составил 20% (с 80 до 96), из них 86 связны со сбытом.

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Чувашской транспортной полицией в январе-мае 2020 года выявлено 29 наркопреступлений. К примеру, в феврале были обнаружены тайники-закладки в районе территории аэропорта Чебоксар, совершении преступления подозревают парня.

«Продолжая свои преступные действия, молодой человек попытался сбыть путем оборудования тайников-закладок наркотические средства, но был задержан сотрудниками транспортной полиции. В ходе личного досмотра при нем были обнаружены наркотики», — говорят в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах у 33-летнего горожанина, подозреваемого в наркоторговле, обнаружена крупная партия наркотиков — более 1 кг. В том числе помог обнаружить наркотики пёс Ганс.

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