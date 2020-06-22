Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM В Ростовской области скончался врач-реаниматолог больницы скорой медпомощи города Шахты. Ранее он получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает ряд интернет-изданий.

«Ушёл из жизни врач-реаниматолог БСМП города Шахты. Выражаю искренние соболезнования родным Вячеслава Сергиенко. Сочувствую вашей боли, искренне сопереживаю утрате. Мы помним и всегда будем помнить Вячеслава Борисовича как достойнейшего человека», — написал на своей странице глава администрации муниципального образования Андрей Ковалёв.

Официальной информации о причинах смерти врача нет. По информации ряда СМИ, медработник скончался в одном из стационаров Ростова-на-Дону, развёрнутых для пациентов с коронавирусной инфекцией. Причины смерти будут определены позднее.

ИА REGNUM отмечает, что случаев смерти среди медицинских работников Ростовской области, получивший положительный результат теста на коронавирус, по данным на 19 июня, зарегистрировано не было.